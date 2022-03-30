Болельщик попал в тюрьму за оскорбление темнокожего игрока сборной Англии

Болельщика приговорили к шести неделям тюрьмы за оскорбление футболиста МЮ Рэшфорда

Суд приговорил 19-летнего болельщика Джастина Ли Прайса к шести неделям тюрьмы за оскорбление темнокожего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы.

По информации источника, Прайс пытался скрыть свою личность, сменив имя пользователя в Twitter. После ареста он отрицал обвинения, однако позже признал вину.

Британская полиция начала расследование дела Прайса и еще троих граждан в июле прошлого года. В полиции заявили, что фанаты подозреваются в расистских оскорблениях по итогам финального матча чемпионата Европы. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование преступлений на почве ненависти, а специальная команда изучает критические сообщения в соцсетях.

В финале чемпионата Европы-2020 англичане проиграли сборной Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 2:3. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.