Мединский рассказал о позиции Украины по проведению военных учений

Мединский: Украина обязуется проводить военные учения по согласию стран-гарантов

Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения лишь по согласию стран-гарантов, в том числе России. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

Ранее он сообщил, что в результате переговоров, которые прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта, Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.

Кроме того, Украина по сути согласилась на требования РФ об отказе от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, добавил Мединский.

24 февраля началась специальная военная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).