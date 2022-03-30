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Населенный пункт в ДНР подвергся крупнокалиберному обстрелу ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Михайловку снарядами 122 калибра

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике снарядами 122 калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел был произведен в 7:20. Выпущено восемь снарядов со стороны ВСУ.

Это второй обстрел Михайловки за ночь. Ранее украинские Вооруженные силы выпустили еще шесть снарядов по Михайловке и шесть по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.

В 7:15 украинские Вооруженные силы также обстреляли Горловку. Огонь велся из автоматического гранатомета на станке (АГС), всего выпущено 20 гранат.

Вечером 29 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

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Марина Совина
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