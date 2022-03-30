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ВСУ обстреляли Горловку из гранатомета

Представительство ДНР сообщило об обстреле украинскими силами Горловки из гранатомета

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) из гранатомета. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Огонь велся из автоматического гранатомета на станке (АГС), всего выпущено 20 гранат.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли еще два населенных пункта в Донецкой народной республике. В общем счете было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра: шесть снарядов по Михайловке и шесть снарядов по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.

Вечером 29 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

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Марина Совина
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