ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В общем счете было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра: шесть снарядов по Михайловке и шесть снарядов по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

До этого стало известно, что четверо военнослужащих получили ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным экстренных служб, причиной взрывов, предварительно, стал человеческий фактор. Жертв и пострадавших среди жителей нет.

