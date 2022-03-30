Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В общем счете было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра: шесть снарядов по Михайловке и шесть снарядов по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

До этого стало известно, что четверо военнослужащих получили ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным экстренных служб, причиной взрывов, предварительно, стал человеческий фактор. Жертв и пострадавших среди жителей нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России задумались о создании новой платежной единицы
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
Российские банки оказались готовы заменить Apple Pay и Google Pay
Жителей Европы начнут наказывать за растрату воды
Названы самые популярные направления по России в апреле
Спортсменка объяснила основную причину отказа от посещения тренажерного зала
Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска россиянка арестована до 27 мая
Назван способ предотвратить неизлечимую деменцию
В США предрекли нехватку продовольствия из-за политики Байдена
Для россиян предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.