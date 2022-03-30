Олимпийский чемпион назвал главного виновника проблем России в мировом спорте

Чемпион ОИ Васильев назвал Томаса Баха главным виновником проблем России в мировом спорте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен назвал функционера главным виновником проблем России в мировом спорте. «Человек, который должен призывать к умиротворению и приводить в действие главный тезис "спорт вне политики", разрушил этот тезис», — заявил Васильев.

Биатлонист также предположил, что Бах мог находиться под давлением. В таком случае, по мнению россиянина, функционеру следовало покинуть пост.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство спортивных федераций мира последовало этому призыву.