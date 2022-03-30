Оценена популярность новых рейсов за границу из Сочи

Эксперты туриндустрии предсказали высокий спрос на рейсы в Турцию и Армению из Сочи

Эксперты туристической отрасли оценили востребованность новых регулярных рейсов за границу, которые будут выполняться из Сочи. Об этом пишет портал TourDom.ru.

По мнению специалистов, наибольшей популярностью будет пользоваться турецкое направление — Стамбул, Даламан, Анталья и Бодрум. Как отметил руководитель компании Space Travel Артур Мурадян, перевозчикам нужно продавать всю емкость кресел туроператорам, что позволит обеспечить самый бюджетный вариант отдыха «все включено» в текущих условиях.

Также эксперты туриндустрии предсказали высокий спрос на рейсы в Ереван из-за проживания в Сочи большой армянской диаспоры. При этом запуск других рейсов вызвал у туроператоров ряд сомнений — они отметили слишком большое количество рейсов в Узбекистан и Казахстан.

«Зачем так много направлений в Казахстан? Достаточно было Нур-Султана. Фергана, Ургенч (города в Узбекистане — прим. "Ленты.ру") — это тупиковые маршруты, туда много людей не полетит», — прокомментировал руководитель агентской сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Продажи открыты по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Все перелеты будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).