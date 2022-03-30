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Оценена популярность новых рейсов за границу из Сочи

Эксперты туриндустрии предсказали высокий спрос на рейсы в Турцию и Армению из Сочи

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли оценили востребованность новых регулярных рейсов за границу, которые будут выполняться из Сочи. Об этом пишет портал TourDom.ru.

По мнению специалистов, наибольшей популярностью будет пользоваться турецкое направление — Стамбул, Даламан, Анталья и Бодрум. Как отметил руководитель компании Space Travel Артур Мурадян, перевозчикам нужно продавать всю емкость кресел туроператорам, что позволит обеспечить самый бюджетный вариант отдыха «все включено» в текущих условиях.

Также эксперты туриндустрии предсказали высокий спрос на рейсы в Ереван из-за проживания в Сочи большой армянской диаспоры. При этом запуск других рейсов вызвал у туроператоров ряд сомнений — они отметили слишком большое количество рейсов в Узбекистан и Казахстан.

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«Зачем так много направлений в Казахстан? Достаточно было Нур-Султана. Фергана, Ургенч (города в Узбекистане — прим. "Ленты.ру") — это тупиковые маршруты, туда много людей не полетит», — прокомментировал руководитель агентской сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Продажи открыты по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Все перелеты будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Мария Гейн
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