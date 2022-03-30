Россия заявила о новой основе миропорядка

Замглавы МИД Рябков заявил, что основу нового миропорядка будут составлять страны БРИКС

Основу нового миропорядка в будущем будут составлять страны-участницы БРИКС, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что страны БРИКС, которые составляют почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка», — сказал дипломат.

Также Рябков отметил значительную роль стран БРИКС в защите международного права и борьбе с санкционной политикой западных стран. «Мы знаем, что в каждой стране есть свои нюансы, связанные с проблемами, стоящими перед нами, но теперь мы едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и других странах», — добавил он.

Ранее замглавы МИД предрек плачевный конец западным иллюзиям в отношении России. «Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет», — сказал дипломат.