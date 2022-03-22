Рябков предрек плачевный конец западным иллюзиям в отношении России

Замглавы МИД Рябков заявил, что запад не сможет поставить Россию на колени

Западные страны не смогут поставить Россию на колени. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат предрек плачевный конец западным иллюзиям в отношении России. «Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Россия требует от США прекратить демонизацию Москвы. По его словам, ответственность за последствия происходящего в мире «целиком и полностью на Вашингтоне». Дипломат добавил, что действия американских властей могут привести к разрыву отношений с Россией.

