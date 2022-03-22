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Рябков предрек плачевный конец западным иллюзиям в отношении России

Замглавы МИД Рябков заявил, что запад не сможет поставить Россию на колени

Фото: пресс-служба МИД РФ

Западные страны не смогут поставить Россию на колени. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат предрек плачевный конец западным иллюзиям в отношении России. «Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Россия требует от США прекратить демонизацию Москвы. По его словам, ответственность за последствия происходящего в мире «целиком и полностью на Вашингтоне». Дипломат добавил, что действия американских властей могут привести к разрыву отношений с Россией.

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Виктория Кондратьева
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