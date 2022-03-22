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Россия потребовала от США прекратить демонизацию Москвы

Замглавы МИД Рябков заявил, что от США требуют прекратить демонизацию Москвы

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия требует от Вашингтона прекратить демонизацию Москвы и задуматься над последствиями политики подавления неугодных режимов, практикуемую в США в течение многих десятилетий. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Замминистра добавил, что действия американских властей могут привести к разрыву отношений с Россией.

«Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения», — подчеркнул Рябков.

В понедельник, 21 марта, американскому послу в Москве Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

17 марта на ежегодном обеде «друзей Ирландии» Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». А днем ранее заявил, что считает российского коллегу «военным преступником».

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Варвара Кошечкина
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