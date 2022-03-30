Россиянам дали возможность записывать детей в первый класс через «Госуслуги»

Жители 17 регионов России смогут записать детей в первый класс через Госуслуги с 1 апреля

У российских родителей появится возможность дистанционно записывать детей в первый класс через сайт «Госуслуг» с 1 апреля. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, предает ТАСС.

«С 1 апреля в ряде регионов на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Мы проработали техническую возможность для всех субъектов. На сегодняшний день ею воспользовалось 17 регионов», — сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, единую форму подачи заявления разработали Минцифры совместно с Минпросвещения. Готовность подтвердили Хабаровский край и Санкт-Петербург, Республики Тыва, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская и Пензенская области.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило регистрироваться на портале госуслуг россиянам с 14 лет. В кабинете министров выразили надежду, что теперь подросткам будет проще найти информацию о поступлении в учебное заведение или зайти в свой электронный дневник. Для регистрации на портале школьникам потребуется указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.