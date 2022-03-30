Apple объяснила низкую скорость обновления iPhone

Apple объяснила, почему iPhone медленно обновляются в автоматическом режиме

Apple рассказала пользователю iPhone, почему его устройство долго не получает апдейты в автоматическом режиме. История была опубликована на Reddit.

Посетитель площадки под ником Kechoopix направил письмо топ-менеджеру Apple Крейгу Федериги с просьбой объяснить механизм обновлений iOS. Компания предлагает два варианта обновления смартфонов — в ручном или автоматическом режиме. Пользователь спросил, почему при указании опции автоматических обновлений в настройках телефон обновляется медленно — апдейт может прийти на девайс спустя несколько недель после его выхода.

К удивлению автора, на его письмо ответил лично Федериги — по крайней мере сообщение было отправлено с почтового адреса старшего вице-президента Apple. «Мы постепенно развертываем новые обновления iOS, сначала делая их доступными для тех, кто явно ищет их в настройках», — объяснил принцип работы топ-менеджер корпорации. По его словам, низкая скорость получения апдейтов в автоматическом режиме вызвана тем, что специалисты должны проверить, не спровоцировало ли обновление появление ошибок.

По словам Крейга Федериги, пользователи, которые ожидают появления апдейтов в автоматическом режиме, получают их через одну-четыре недели после выхода обновления. Таким образом Apple также стремится не допустить повышенных нагрузок на серверы компании.

В конце января Apple призвала пользователей обновить свои iPhone до версии iOS 15. Представители компании объяснили, что с начала 2022 года смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.