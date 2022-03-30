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Южная Корея испытала космический снаряд

Минобороны Южной Кореи сообщило об испытании космического снаряда

Фото: Globallookpress.com

Южная Корея успешно испытала твердотопливный космический снаряд, сообщает министерство национальной обороны республики.

«Научно-исследовательский центр обороны 30 марта в присутствии министра обороны и других ключевых лиц произвел первый успешный пуск, направленный на проверку функционирования твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки», — отмечается на сайте военного ведомства.

Подчеркивается, что успешные испытания прошли на фоне отказа Северной Кореи от моратория на запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР). «Вооруженные силы признают, что космическое пространство оказывает большое влияние на государственную безопасность, мы укрепим в ближайшее время военно-космический потенциал, взяв за основу сотрудничество», — уточнили южнокорейские военные.

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В марте Министерство национальной обороны Республики Корея на YouTube показало «слоновью прогулку» десятков истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.

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Иван Потапов
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