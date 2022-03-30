Кудрявцева выиграла суд против оскорблявшего ее продюсера

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против издания «Аргументы недели», а также продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Тверской районный суд Москвы взыскал с Разина компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей за клевету, отметила ведущая. Суд постановил, что ролик продюсера под названием «Андрей Разин о грязном белье Малахова (телеведущий Андрей Малахов — прим. «Ленты.ру»), Баскова (певец Николай Басков — прим. «Ленты.ру») и Кудрявцевой» содержит недостоверную информацию о телеведущей.

Аналогичное решение было принято в отношении ресурса «Аргументы недели», с которого взыскали в пользу Кудрявцевой компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Суд также обязал издание опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство сведения о телеведущей, опубликованные на сайте ресурса.

«В это время, ясное дело, все, что было ранее уже не имеет никакого значения. Кто что сказал, написал и так далее. Но все же клевета наказана и слава богу», — прокомментировала решение суда ведущая.

О том, что Кудрявцева подала в суд на Разина, стало известно 1 мая 2020. Тогда она была намерена взыскать с продюсера компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. В то же время телеведущая сообщала о планах судиться с ресурсом «Аргументы недели», которое процитировало продюсера. В качестве моральной компенсации Кудрявцева требовала от СМИ 500 тысяч рублей.