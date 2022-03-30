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Власти назвали предварительную причину взрывов в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что предварительной причиной взрывов под Белгородом стал пожар

Кадр: страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»

Причиной взрывов в селе Красный Октябрь в Белгородской области мог стать пожар на складе боеприпасов. Такую предварительную причину назвал губернатор российского региона Сергей Гладков, его цитирует ТАСС.

«По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — написал он в Telegram.

Губернатор также пообещал жителям региона оперативно информировать их о ситуации. По его словам, власти ждут официальных данных о произошедшем от Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что, предварительно, причиной взрывов стал человеческий фактор.

О взрывах в районе села Красный Октябрь в Белгородской области стало известно вечером во вторник, 29 марта. Губернатор региона Гладков рассказал, что пострадавших при взрыве среди мирного населения нет, разрушений не зафиксировано. При этом ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что причиной взрыва стало попадание снаряда в военный городок, четверо военнослужащих ранены.

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Анастасия Шейкина
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