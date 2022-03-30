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Чемпионка мира рассказала о желающих вернуть на турниры россиян иностранцах

Чемпионка мира Юрлова-Перхт заявила, что иностранцам не хватает россиян на КМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт. Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала об иностранцах, желающих вернуть россиян на международные турниры. Ее слова передает РИА Новости.

«С иностранными спортсменками я продолжаю общаться, мне написали многие девчонки с Кубка мира (КМ), что им нас не хватает. Из последних переписок мы общались с [норвежской биатлонисткой, двукратной олимпийской чемпионкой] Тириль Экхофф», — заявила Юрлова-Перхт. Она подчеркнула, что возобновила карьеру не ради следующего сезона на Кубке мира, а ради болельщиков.

Юрлова-Перхт пропустила два соревновательных сезона из-за рождения второй дочери. Первым стартом после возвращения стал спринт на чемпионате России-2022 в Тюмени. Спортсменка, представляющая Санкт-Петербург, допустила два промаха и заняла 34-е место.

Ранее Юрлова-Перхт высказалась об отношении к россиянам в Европе. Биатлонистка поделилась, что последние месяцы жила в России, однако до этого не ощущала негативного отношения к себе и соотечественникам за рубежом.

Екатерина Юрлова-Перхт — заслуженный мастер спорта России. На ее счету победа на чемпионате мира-2015 в индивидуальной гонке, а также серебро первенства мира 2019 года в масс-старте.

Дарья Коршунова
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