Российская чемпионка мира высказалась о русофобии в Европе

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что не ощущала русофобии в Европе

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отношении к россиянам в Европе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что последние месяцы жила в России, однако до этого не ощущала негативного отношения к себе и соотечественникам в Европе. По ее мнению, иностранцам были интересны российские культура и быт. «Спрашивали всегда с теплотой. По крайней мере в моем кругу общения. Как сейчас, не знаю», — сказала она.

Юрлова-Перхт — заслуженный мастер спорта России. На ее счету победа на чемпионате мира в индивидуальной гонке, а также серебро первенства мира в масс-старте.

9 марта российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов. По ее словам, в отеле с ней общались недружелюбно.

2 марта Международный союз биатлонистов объявил о запрете россиянам на участие в международных соревнованиях. Такие же санкции коснулись биатлонистов из Белоруссии.