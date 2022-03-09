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Спорт

Российская лыжница Непряева рассказала об угрозах от норвежцев

Победительница ОИ лыжница Наталья Непряева рассказала, что норвежские фанаты ей угрожали

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила о том, что россиянам было бы небезопасно выступать на этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсменки, некоторые местные фанаты вели себя неадекватно. «Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Ну, правда, страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков!» — рассказала Непряева.

Россиянка добавила, что их команда вряд ли рискнула бы выходить на старт даже в том случае, если бы ее не отстранили. При этом, по словам Непряевой, не все норвежские болельщики ведут себя неадекватно.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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