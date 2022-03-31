Стерлингу дали совет перед боем с Яном
Американский боец смешанного стиля (ММА) Кэри Сэндхаген дал совет соотечественнику Алджамейну Стерлингу для победы над россиянином Петром Яном. Его слова передает MMAJunkie.
«Если бы я был на месте Стерлинга, я бы определенно изменил темп боя. В первый раз он был немного хаотичным, что сильно выбило Яна из колеи, так что это было положительным моментом, но вы видели, что в последующих раундах это определенно не принесло Стерлингу пользы», — сказал Сэндхаген. Он добавил, что Стерлинг всегда опасен, и если Ян начнет думать о том, что легко победит, то это может сыграть с ним злую шутку.
Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Изначально бойцы должны были встретиться 30 октября, однако американец снялся с поединка. Его заменил Сэндхаген, над которым Ян одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.
Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин был дисквалифицирован, нанеся сопернику запрещенный удар.