Стерлингу дали совет перед боем с Яном

Боец Сэндхаген посоветовал Стерлингу изменить темп поединка для победы над Яном

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кэри Сэндхаген дал совет соотечественнику Алджамейну Стерлингу для победы над россиянином Петром Яном. Его слова передает MMAJunkie.

«Если бы я был на месте Стерлинга, я бы определенно изменил темп боя. В первый раз он был немного хаотичным, что сильно выбило Яна из колеи, так что это было положительным моментом, но вы видели, что в последующих раундах это определенно не принесло Стерлингу пользы», — сказал Сэндхаген. Он добавил, что Стерлинг всегда опасен, и если Ян начнет думать о том, что легко победит, то это может сыграть с ним злую шутку.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Изначально бойцы должны были встретиться 30 октября, однако американец снялся с поединка. Его заменил Сэндхаген, над которым Ян одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин был дисквалифицирован, нанеся сопернику запрещенный удар.