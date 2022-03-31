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Стерлингу дали совет перед боем с Яном

Боец Сэндхаген посоветовал Стерлингу изменить темп поединка для победы над Яном
Кори Сандхаген (справа)

Кори Сандхаген (справа). Фото: Michael Reaves / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кэри Сэндхаген дал совет соотечественнику Алджамейну Стерлингу для победы над россиянином Петром Яном. Его слова передает MMAJunkie.

«Если бы я был на месте Стерлинга, я бы определенно изменил темп боя. В первый раз он был немного хаотичным, что сильно выбило Яна из колеи, так что это было положительным моментом, но вы видели, что в последующих раундах это определенно не принесло Стерлингу пользы», — сказал Сэндхаген. Он добавил, что Стерлинг всегда опасен, и если Ян начнет думать о том, что легко победит, то это может сыграть с ним злую шутку.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Изначально бойцы должны были встретиться 30 октября, однако американец снялся с поединка. Его заменил Сэндхаген, над которым Ян одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин был дисквалифицирован, нанеся сопернику запрещенный удар.

Дарья Коршунова
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