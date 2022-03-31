Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российские блогеры решили потребовать от Meta 1 миллиард долларов

Российские блогеры решили потребовать от Meta 1 млрд долларов компенсации из-за Instagram

Фото: Shutterstock

Совет блогеров при Совете Федерации решил потребовать от американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) компенсацию в размере одного миллиарда долларов в пользу пострадавших от блокировки пользователей социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена и заблокирована в РФ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее претензионное письмо.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина сообщила, что доход многих россиян был связан с Instagram. По ее словам, опрос, проведенный среди 60 тысяч пользователей платформы, показал, что для половины из них соцсеть была основным источником заработка. «Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля — у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения», — рассказала она.

Материалы по теме:
Попали в оборот. Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
Попали в оборот.Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
30 декабря
«Ненависть продолжит процветать» Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
«Ненависть продолжит процветать»Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
27 ноября

Рытвина отметила, что если Meta согласится выплатить компенсацию, то средства будут направлены на поддержку физических и юридических лиц, которые понесли убытки вследствие блокировки Instagram. Если же компания откажется сделать это, то блогеры планируют подать иск в суд, добавила она. Как уточнила Рытвина, на данный момент совет рассматривает варианты подачи иска как в российский, так и в американский суд.

О том, что Meta признали экстремистской организацией в России, стало известно 21 марта. Незадолго до этого сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать Instagram на территории страны. Эти меры последовали после известия о том, что Meta разрешила Instagram и другой принадлежащей ей соцсети Facebook (запрещена и заблокирована в РФ) не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Шольц настоял на оплате за российский газ в евро фразой «хотим, можем и будем»
США расширили санкции против России
Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей
Оценено влияние укрепления рубля на цены в России
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась во Владивостоке
В Италии предупредили о рисках для России в случае вступления Украины в ЕС
Международные резервы России сократились на миллиарды долларов
В НАТО высказались о вступлении Финляндии в альянс
Россия обязала Европу открыть рублевые счета в Газпромбанке
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.