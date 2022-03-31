Россиянин получил срок за убитых топором спящих родителей

На Чукотке россиянина приговорили к 16,6 года строгого режима за убийство родителей

В Чукотском автономном округе к 16,6 года колонии строгого режима за убийство спящих родителей приговорен 34-летний житель города Билибино. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 12 августа 2010 года между осужденным, его матерью и отчимом произошла ссора. Затаив обиду, мужчина дождался, когда родители уснут, и зарубил их топором. Подозреваемый был задержан. В 2012 году его дело было рассмотрено судом присяжных, которые признали россиянина невиновным. Однако гособвинение обратилось в Верховный суд, где приговор был отменен, и дело направили на новое рассмотрение.

Россиянин сбежал с Чукотки и скрылся от правоохранительных органов. Его удалось задержать лишь в сентябре 2021 года в Москве, откуда он был этапирован в Анадырь, где производство по уголовному делу было возобновлено. На этот раз, рассмотрев все доказательства, присяжные сочли вину мужчины доказанной.

29 марта сообщалось, что в Архангельской области за нападение на соседа с топором задержан 44-летний уголовник.