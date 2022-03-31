Найдено применение кофе при лечении психических расстройств

Испанские ученые нашли применение кофе при синдроме дефицита внимания и гиперактивности

Испанские ученые из Открытого Университета в Каталонии нашли применение кофе при лечении психических расстройств, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Выводы работы описаны в статье, опубликованной в научном журнале Nutrients.

Подобное исследование было первым в своем роде, поскольку включало в себя систематический анализ, который был проведен в том числе на клеточном уровне. Специалисты выявили, что применение кофеина в терапии СДВГ у подростков и взрослых приводит к увеличению объема внимания, улучшению концентрации и обучения, а также некоторых типов памяти. При этом предложенные методы терапии не приводят к повышению артериального давления.

В феврале 2022 году исследователи Университета Макмастера в Канаде выяснили, что употребление кофе полезно для здоровья. Кроме того, кофеин также способствует снижению уровня холестерина в организме с помощью воздействия на специальные белки PCSK9, которые помогают печени выводить из крови липопротеины низкой плотности

