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В России снимут коронавирусные ограничения при проведении ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил о снятии коронавирусных ограничений при проведении ЕГЭ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, снимаются при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, отмена коронавирусных ограничений на итоговой аттестации сэкономит денежные средства и нагрузку на преподавателей.

«Дистанцирование в 1,5 метра у нас снимается, что позволяет субъектам России увеличить количество детей, сдающих экзамены в пунктах», — добавил Музаев.

В Рособрнадзоре ранее заявили об отсутствии планов упрощать ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Музаев считает, что упрощение итоговой аттестации «ухудшит ситуацию».

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной — 26 мая по 2 июля. Помимо этого, для выпускников предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в сентябре.

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Анастасия Шейкина
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