Маэстро Понасенков призвал к блокировке «Википедии»

Историк Евгений Понасенков назвал «Википедию» сектой и призвал к ее блокировке в России

Российский историк и публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, призвал к блокировке на территории страны онлайн-энциклопедии «Википедия». Ресурс он раскритиковал в беседе с изданием «Радиоточка НСН».

«Все, что я за последние годы читал в "Википедии", — это либо бред, либо откровенная фальсификация», — высказался публицист. По его мнению, научно-исторические статьи в онлайн-энциклопедии противоречат фактам и вводят читателей в заблуждение. Относительно статей о ныне живущих людях и актуальных проблемах команда «Википедии» руководствуется личными пристрастиями и расчетом, добавил Понасенков.

«Там нет никакой свободы. Все, что декларируется, все правила "Википедии" ими же и нарушены. (...) В нынешнем виде, когда "Википедия" нарушает свои же принципы, ее, конечно, надо блокировать», — осудил ресурс историк. Помимо того, он назвал онлайн-энциклопедию «организованной преступной группой» и «сектой администраторов».

31 марта Роскомнадзор заявил о намерении составить протокол в отношении «Википедии» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

29 марта сообщалось, что Роскомнадзор отправил «Википедии» второе уведомление из-за статьи о спецоперации. Ведомство потребовало удалить недостоверную информацию. Первое уведомление по данной причине регулятор отправил энциклопедии в начале марта. Представители «Википедии» при этом заявили, что Роскомнадзор пригрозил им блокировкой.