Байден предложил Израилю помощь США в борьбе с терроризмом

Байден предложил премьеру Израиля Бенету помощь в борьбе с терроризмом после трех терактов

Президент США Джо Байден 30 марта провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В ходе диалога американский лидер предложил стране поддержку в борьбе с терроризмом после серии терактов, сообщает РИА Новости.

«Президент Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трех израильских городах…Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан», — подчеркивается в заявлении Белого дома.

Во время переговоров Байден подтвердил Бенету «решительную и мощную поддержку США Израилю» в борьбе против терроризма и других угроз, которые возникают перед государством.

29 марта пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Также сообщалось об одном тяжело раненом человеке в городе Рамат-Ган.

Это третий теракт в стране за неделю. 27 марта два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Нападавших нейтрализовали.