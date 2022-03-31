Глава ФИФА высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира-2022

Глава ФИФА Интфантино заявил, что решение отстранить сборную России от ЧМ не было легким

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Его слова передает РИА Новости.

«Решение отстранить сборную России от участия в матчах под эгидой ФИФА не было легким», — заявил он. Инфантино отметил, что оно коснулось людей, которые любят футбол.

Глава ФИФА также подчеркнул, что не считает возможным исключение Российского футбольного союза (РФС) из организации. «Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — поделился мнением Инфантино.

Ранее 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России не была допущена к стыковым матчам и лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.