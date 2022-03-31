Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР заявила об уничтожении двух вертолетов возле Мариуполя

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении двух украинских вертолетов возле Мариуполя

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила об уничтожении двух вертолетов украинской армии возле Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из вертолетов упал в районе населенного пункта Рыбацкое, утверждают в милиции. ДНР также сообщает, что «политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя».

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что оценивает число оставшихся в Мариуполе бойцов Вооруженных сил Украины в 3-4 тысячи человек.

При этом Донбасс отказался давать украинским силовикам коридор для выхода из города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу
Турция оценила возможность отказа от российского газа
Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»
Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах
Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России
Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады
Apple окончательно отказалась от Touch ID в iPhone
В России предложили смягчить правила пересечения сухопутных границ
Власти захотели снизить налоговую нагрузку на российские компании
Россиян предупредили о новой схеме обмана от имени Минцифры и Роскомнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.