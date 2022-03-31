ДНР заявила об уничтожении двух вертолетов возле Мариуполя

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении двух украинских вертолетов возле Мариуполя

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила об уничтожении двух вертолетов украинской армии возле Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из вертолетов упал в районе населенного пункта Рыбацкое, утверждают в милиции. ДНР также сообщает, что «политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя».

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что оценивает число оставшихся в Мариуполе бойцов Вооруженных сил Украины в 3-4 тысячи человек.

При этом Донбасс отказался давать украинским силовикам коридор для выхода из города.