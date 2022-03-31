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Медведева рассказала о личной жизни фигуристок

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что она скрывала личную жизнь от тренеров

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни спортсменок. Ее слова приводит MAXIM.

Медведева опровергла утверждение, что из-за контроля тренеров фигуристки не могут позволить себе отношения. Она призналась, что с 17 до 19 лет встречалась с молодым человеком и скрывала личную жизнь от тренерского штаба. «Это больше зависит от воспитания», — подытожила спортсменка.

22-летняя фигуристка приняла участие в откровенной фотосессии для издания MAXIM. Номер с Медведевой выйдет 1 апреля.

Также в интервью MAXIM Медведева призналась, что ей приходилось выступать с травмами. «Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю», — отметила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. В декабре 2021-го года Медведева заявила о завершении выступлений.

Николай Костюков
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