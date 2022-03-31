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Медведева рассказала о катании со сломанными руками и ногами

Фигуристка Медведева призналась, что ей приходилось кататься со сломанными руками и ногами
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о травмах, с которыми сталкивалась во время спортивной карьеры. Ее слова приводит MAXIM.

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю», — призналась Медведева. Она заявила, что ей приходилось терпеть и выступать через боль. Однако, по словам фигуристки, травмы являются обычным явлением для спортсменов.

Ранее Медведева раскрыла секрет успеха тренера Этери Тутберидзе. «Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — рассказала Медведева. Фигуристка подчеркнула, что Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Дарья Коршунова
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