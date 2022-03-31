«Морбиус» стал одним из худших фильмов киновселенной Marvel

Фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли стал одним из худших в киновселенной Marvel

Супергеройский фильм режиссера Даниэля Эспиносы «Морбиус» с американским актером и рок-музыкантом Джаредом Лето в главной роли стал одним из худших в киновселенной Marvel. Об этом свидетельствует рейтинг картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, который составил всего 21 процент.

На аналогичном портале Metacritic лента набрала 37 баллов. Критики разных изданий в своих рецензиях сошлись во мнении, что «Морбиус» оказался худшей адаптацией комиксов Marvel.

Фильм назвали бессмысленным и чудовищным, а элементы хоррора в нем — неуместными. «"Морбиус" раздражающе банальный. Вы смотрите и думаете: "И это теперь считается новой главой Marvel?"» — пишет Оуэн Глейберман из Variety.

Ранее Sony Pictures объявила о приостановке деятельности, а также отменила предстоящие кинотеатральные премьеры в России. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус».