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«Морбиус» стал одним из худших фильмов киновселенной Marvel

Фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли стал одним из худших в киновселенной Marvel

Кадр: фильм «Морбиус»

Супергеройский фильм режиссера Даниэля Эспиносы «Морбиус» с американским актером и рок-музыкантом Джаредом Лето в главной роли стал одним из худших в киновселенной Marvel. Об этом свидетельствует рейтинг картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, который составил всего 21 процент.

На аналогичном портале Metacritic лента набрала 37 баллов. Критики разных изданий в своих рецензиях сошлись во мнении, что «Морбиус» оказался худшей адаптацией комиксов Marvel.

Фильм назвали бессмысленным и чудовищным, а элементы хоррора в нем — неуместными. «"Морбиус" раздражающе банальный. Вы смотрите и думаете: "И это теперь считается новой главой Marvel?"» — пишет Оуэн Глейберман из Variety.

Ранее Sony Pictures объявила о приостановке деятельности, а также отменила предстоящие кинотеатральные премьеры в России. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус».

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Сергей Равин
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