Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации на Украине

Фото: Shutterstock

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство ссылается на заявление главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра для сотрудников, в котором он отметил, что корпорация поддерживает решение компаний, которые приостановили свою деятельность в России.

Ранее Sony Pictures отменила и предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Также сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России. Отмечалось, что решение коснется лицензирования контента и продукции, а также деятельности круизной линии Disney.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Макрон и Шольц начали переговоры с Путиным
Специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа
Врач-диетолог нашла полезную альтернативу фастфуду
Российские губернаторы массово отказались от использования Instagram
Потанин высказался о национализации иностранных компаний
В Германии заявили о планах отказаться от российской нефти
В МИД заявили о возможности России минимизировать эффект от санкций
На Украине рассказали о судьбе замороженных средств ЦБ
Россиянам раскрыли риски вложений в «экзотичные» валюты
В МИД заявили об отравленной атмосфере диалога на международных площадках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.