Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации на Украине

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство ссылается на заявление главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра для сотрудников, в котором он отметил, что корпорация поддерживает решение компаний, которые приостановили свою деятельность в России.

Ранее Sony Pictures отменила и предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Также сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России. Отмечалось, что решение коснется лицензирования контента и продукции, а также деятельности круизной линии Disney.