Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина захотела омолодиться и осталась с обвисшим лицом

Англичанка захотела омолодиться и осталась с обвисшим лицом после процедуры у косметолога

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Жительница Англии захотела стать визуально моложе и осталась с обвисшим лицом после посещения косметолога. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

40-летняя Мариана Джонс объяснила, что решила «помолодеть на несколько лет» с помощью косметологических процедур перед тем, как ей исполнится 41 год. Тогда женщина сделала плазменную терапию фибробластами, которая подтягивает и улучшает внешний вид кожи.

Известно, что во время сеанса косметолог использует специальное устройство, напоминающее авторучку, которое разряжает высокочастотный электрический ток на выделенные участки кожи. Ток создает микротравмы в слое эпидермиса, тем самым имитируя эффект подтяжки. При этом плазменный наконечник не касается кожи напрямую, а выпускает ток над ней.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня
Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
Разрезающая красотаУжасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
26 марта

Героиня материала рассказала, что после процедуры ее лицо моментально покраснело, а на следующее утро — сильно опухло, а кожа вокруг глаз обвисла. Джонс призналась, что не ожидала подобного эффекта и надеялась на моментальный результат. Она отметила, что для полного восстановления после терапии ей понадобится не менее трех месяцев.

«Вы должны дважды подумать перед тем, как решаться на подобные процедуры. Фотографии в интернете в стиле "до и после" — это просто реклама. На самом деле требуется очень много времени перед тем, как вы увидите настоящие результаты», — поделилась она.

Ранее в марте девушка накачала лицо филлерами и постарела на 10 лет. 25-летняя Кайли Тэйлор (Kylie Taylor) объяснила, что в 20-летнем возрасте захотела улучшить свою внешность. Она отправилась к косметологу и накачала в желаемые области филлеры гиалуроновой кислоты. Она отметила, что спустя пять лет после инъекций ее лицо отекло и приобрело усталый вид.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства
Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве
Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок
Байкерский стиль вернулся в моду
В Москве грабители отобрали у пенсионера рюкзак с миллионами рублей
В Крыму задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина
Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard
Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.