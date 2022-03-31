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Шведскому баскетболисту запретили выступать за сборную из-за перехода в ЦСКА

Баскетболисту Юнасу Йеребко запретили выступать за сборную Швеции из-за перехода в ЦСКА
Юнас Йеребко

Юнас Йеребко. Фото: Peter Holgersson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Баскетбольная федерация Швеции (SBBF) официально запретила форварду Юнасу Йеребко выступать за национальную сборную. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение связано с переходом игрока в московский ЦСКА. В организации подчеркнули, что генеральный секретарь SBBF Фредрик Юламо поговорил с игроком, указав тому на недопустимость выступлений в России из-за противоречия ценностям шведского баскетбола.

«После этого диалога мы, к сожалению, были вынуждены прийти к выводу, что Йеребко не сможет выступать за национальную команду», — говорится в заявлении.

35-летний форвард перешел в ЦСКА в среду, 30 марта, из подмосковных «Химок». Там он играл с 2019 года после возвращения в Европу из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За сборную Швеции Йеребко выступает с 18 лет.

Алексей Гусев
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