США исключили из санкционного списка один российский банк

Минфин США исключил российский Ozon банк из санкционного списка

Ozon банк, дочерняя компания торговой площадки Ozon, был исключен из санкционного списка, подготовленного ранее Минфином США. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что это одна из российских финансовых организаций.

В Минфине США напомнили, что данный банк был включен в список санкционных из-за связи с Совкомбанком.

Ранее в четверг, 31 марта, стало известно, что американские власти расширили экономические санкции против России. Под новые ограничения попали 13 физических лиц и 21 отечественная организация. В частности, санкции были распространены на предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы».

При этом уточняется, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США смягчило санкции против российских минеральных удобрений. Новая лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами данной категории. Представители рынка также заявили, что такое смягчение ограничений против российской отрасли можно считать важным сигналом.