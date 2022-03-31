Звезда фильма «Отпетые мошенницы» захотела избавиться от дома в Австралии

Актриса Ребел Уилсон выставила на продажу дом в Сиднее за 6,7 миллиона долларов

Австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон захотела избавиться от дома в Сиднее. Звезда фильмов «Отпетые мошенницы» и «Идеальный голос» выставила на продажу особняк за 6,7 миллиона долларов, сообщает New York Times.

Уилсон отметила, что ей жаль покидать жилье вскоре после масштабной реновации, но ближайшие несколько лет она будет вынуждена жить в другой стране из-за работы. «Моя любимая вещь в этом доме, наверное, лифт — он позволяет любоваться прекрасными видами во время перемещения между этажами», — рассказала актриса.

Объект находится в сиднейской гавани в пригороде Берчгроув. Он был построен по проекту известного дизайнера Пола О’Коннора, в интерьере преобладает белый цвет, который дополняют контрастные детали зеленых, бежевых и черных оттенков. Особняк площадью 195 квадратных метров состоит из трех этажей, на которых располагаются три спальни и три ванные. На третьем этаже есть выход на террасу, а к одной из спален примыкает балкон. Снаружи имеются бассейн и пристань.

Ранее в Австралии продали дом, где в прошлом временно жил актер Крис Хемсворт. Недвижимость в Сиднее продали неизвестному за 30 миллионов долларов. Последние пару лет особняк сдавали в аренду — помимо Хемсворта за это время в нем успел пожить певец Элтон Джон.