Россияне назвали поводы для счастья на работе

Опрос SuperJob показал, что зарплата — главный повод для счастья на работе

Главные поводы для того, чтобы чувствовать себя счастливым или несчастным на рабочем месте, — деньги и отношения с коллективом, показал опрос SuperJob. Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Почти каждый четвертый назвал причиной чувствовать себя несчастным на работе низкий заработок (23 процента респондентов), далее из популярных причин следует плохой психологический климат в коллективе (15 процентов) и отношение руководства (11 процентов). Небольшому количеству россиян не нравится необходимость трудиться как таковая: несчастными на работе их делает все (4 процента). Зато 13 процентов причин для несчастья на рабочем месте не нашли.

Среди главных причин быть счастливым — тоже зарплата и атмосфера (27 и 26 процентов). Каждый десятый рад достижению поставленных целей, а 8 процентов счастливы благодаря хорошим условиям труда. Еще 8 процентов довольны в своей работе абсолютно всем. Также среди поводов для счастья называли возможность заниматься любимым или интересным делом, радуются респонденты и хорошему отношению начальства. 5 процентов счастливы приносить пользу.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из почти 400 населенных пунктов по всей стране. Исследование проходило с 10 по 15 марта.

Ранее в марте в SuperJob рассказали, что самой высокооплачиваемой вакансией в этом оказалось предложение о работе водителя грузового автомобиля в Туле, которому предлагают зарплату минимум в 210 тысяч рублей. Второе место заняла вакансия водителя карьерного самосвала в Якутске, ему готовы платить от 160 тысяч рублей. В Вологде главный специалист по технологическим решениям может рассчитывать на 150 тысяч рублей.

