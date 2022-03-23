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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

Вакансия водителя грузового автомобиля в Туле стала самой высокооплачиваемой в марте

Фото: Yassine Khalfalli / Reuters

Самой высокооплачиваемой вакансией в марте оказалось предложение о работе водителя грузового автомобиля в Туле, которому предлагают зарплату минимум в 210 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Второе место заняла вакансия водителя карьерного самосвала в Якутске, ему готовы платить от 160 тысяч рублей. В Вологде главный специалист по технологическим решениям может рассчитывать на 150 тысяч рублей.

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Среди самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах также есть должность системного администратора в Калининграде. Такому специалисту готовы платить от 120 тысяч рублей. Водитель-экспедитор категории Е в Мурманске может получать115 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий — стоматолог-терапевт в Тюмени, до 150 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать врач-офтальмолог в Красноярске.

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Платон Щукин
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