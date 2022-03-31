МИД России заявил о поставленной под удар стабильности финансовой системы мира

МИД России заявил, что санкции ЕС поставили под удар финансово-экономическую систему мира

Санкции Европейского союза против России ставят под удар стабильность финансово-экономической системы мира. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве уверены, что своими действиями ЕС также наносит ущерб благополучию и безопасности собственных граждан. МИД также указал на бесперспективность рестрикций, введенных против российской стороны.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия ввела ответные санкции против Евросоюза. Ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику.

В министерстве уточнили, что санкции против указанных лиц введены за продвижение политики односторонних ограничений, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

