Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России заявил о поставленной под удар стабильности финансовой системы мира

МИД России заявил, что санкции ЕС поставили под удар финансово-экономическую систему мира

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Санкции Европейского союза против России ставят под удар стабильность финансово-экономической системы мира. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве уверены, что своими действиями ЕС также наносит ущерб благополучию и безопасности собственных граждан. МИД также указал на бесперспективность рестрикций, введенных против российской стороны.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия ввела ответные санкции против Евросоюза. Ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику.

В министерстве уточнили, что санкции против указанных лиц введены за продвижение политики односторонних ограничений, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия ввела ответные санкции против ЕС
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
За убийство доцента ВГИК ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
В России начали снижать цены на алкоголь
UFC нашел замену сопернику Олейника
Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.