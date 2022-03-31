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Владелец Opel и Peugeot закроет завод в России

Автоконцерт Stellantis закроет завод в Калуге из-за нехватки запчастей

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Транснациональный автоконцерн Stellantis, которому принадлежит Citroën, Opel, Peugeot и еще 11 брендов, закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей. Об этом заявил главный исполнительный директор корпорации Карлос Таварес, его цитирует телеканал BFM TV.

Топ-менеджер Stellantis добавил, что компания делает все для соблюдения антироссийских санкций и желает скорейшего урегулирования геополитической напряженности. Завод в Калуге («ПСМА рус») был единственным предприятием автоконцерна в России по производству комплектующих для автомобилей. По информации телеканала, там было занято 2700 россиян. Stellantis перенесет производство во Францию и Англию.

Автоконцерн зарегистрирован в Нидерландах как публичная компания с ограниченной ответственностью и помимо названных выше брендов владеет Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks и Vauxhall. Название Stellantis используется исключительно как корпоративный бренд.

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О прекращении всего импорта и экспорта в Россию и из страны производитель объявил еще 10 марта. Первой об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли General Motors, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.

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Софья Ермакова
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