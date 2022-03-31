Путин подписал указ о призыве в армию

Президент Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 134,5 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, в Вооруженные силы (ВС) России призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Отмечается, что призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

В начале марта глава государства заявил, что солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют отправлять на Украину для участия в спецоперации Вооруженных сил России — в ней задействованы лишь профессиональные военные. Кроме того, глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что граждан, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки.

По словам главы министерства обороны России, число граждан, которых призовут на службу, меньше, чем в прошлом году. Шойгу также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая.

В 2021 году отправка новобранцев в воинские части ВС России в ходе весеннего призыва стартовала 15 апреля. Тогда, согласно указу главы государства Владимира Путина, на военную службу призвали 134 650 человек.

