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Шойгу назвал число направленных на военную службу весной граждан

Шойгу заявил, что на военную службу весной направят 134,5 тысячи российских граждан
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

На военную службу весной 2022 года направят 134,5 тысячи российских граждан. Такое число назвал глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек, это меньше, чем было призвано весной минувшего года, добавил Шойгу.

Глава Минобороны поручил начать первые отправки новобранцев к месту прохождения службы в конце мая. Он напомнил, что призывная компания в стране стартует 1 апреля.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российских граждан, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. «Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — пообещал министр обороны.

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Юлия Ямпольская
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