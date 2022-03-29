Шойгу назвал число направленных на военную службу весной граждан

Шойгу заявил, что на военную службу весной направят 134,5 тысячи российских граждан

На военную службу весной 2022 года направят 134,5 тысячи российских граждан. Такое число назвал глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек, это меньше, чем было призвано весной минувшего года, добавил Шойгу.

Глава Минобороны поручил начать первые отправки новобранцев к месту прохождения службы в конце мая. Он напомнил, что призывная компания в стране стартует 1 апреля.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российских граждан, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. «Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — пообещал министр обороны.