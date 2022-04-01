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Авиакомпании предложили правительству меры для поддержки отрасли

РБК узнал о 98 предложенных российскими авиакомпаниями мерах для поддержки отрасли

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские авиакомпании предложили правительству 98 мер для поддержки отрасли на фоне санкций. Об этом сообщает РБК.

Издание узнало о письме президента Российской ассоциации воздушного транспорта Владимира Тасуна, направленном первому вице-премьеру Андрею Белоусову еще 21 марта. 30 числа предложения были переданы в Минтранс для проработки.

Ключевыми из предложенных мер являются предложения по освобождению зарегистрированных в России воздушных судов от налога на имущество и транспортного налога; введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов по всей России; выкуп за счет средств федерального или регионального бюджетов самолетов у лизинговых компаний с последующей их передачей в безвозмездное пользование авиакомпаний; господдержка перевозчиков субсидиями по примеру «ковидного» 2020 года

Ранее в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас является максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. 

В марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. «Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал глава государства.

Марина Совина
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