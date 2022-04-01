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ЕС отреагировал на введение Россией ответных санкций

Жозеп Боррель выразил сожаление о введении Россией ответных санкций против ЕС

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) сожалеют о введении Россией контрсанкций против объединения. Так отреагировал на ответные меры Москвы верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Евросоюз сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию РФ ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», — высказался глава евродипломатии.

Боррель также добавил, что санкционные меры ЕС, в отличие от российских, открыто опубликованы, основаны на понятных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить.

31 марта сообщалось, что Россия вводит запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС в ответ на антироссийское санкции, введенные объединением ранее. В МИД России уточнили, что санкции против указанных лиц введены за продвижение политики односторонних ограничений, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

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Виктория Кондратьева
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