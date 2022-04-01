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Стало известно о порвавшем флаг Франции ради россиян Симоне Фуркаде

Биатлонист Батманов рассказал, как Симон Фуркад порвал флаг Франции и сделал триколор
Симон Фуркад

Симон Фуркад. Фото: Christian Manzoni / NordicFocus / Getty Images

Российский биатлонист и член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как француз Симон Фуркад помог восстановить триколор на юниорском чемпионате мира в США в феврале. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сняли флаг с вакс-кабины, так Симон Фуркад пришел и приклеил его обратно. Причем он разорвал свой французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг», — вспомнил Батманов. Он добавил, что американские и финские сборные также поддерживали россиян после того, как отечественную команду сняли с эстафеты.

18 марта Фуркад назвал неправильным отстранение российских спортсменов от международных стартов. Он посчитал, что Россия сумеет преодолеть сложившуюся ситуацию.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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