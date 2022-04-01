Лавров призвал дать гарантии безопасности России, Украине и Европе

Глава МИД Лавров выступил за предоставление гарантий безопасности России, Украине и Европе

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только себе, но также Украине и Европе. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других», — заявил министр.

Анкара уже готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом в четверг, 31 марта, после того, как представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также рассказал о готовности объединения изучить этот вопрос.