Назван срок появления Lada с минимумом иностранных деталей

Lada получит специальные версии с минимальным количеством иностранных деталей

Волжский автозавод назвал срок появления машин Lada, в которых будет минимум иностранных деталей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу завода.

Выпуск специальных версий автомобиля планируют наладить с июня 2022 года. Уточняется, что параллельно с разработкой таких машин российский автопроизводитель ведет работу по поиску альтернатив ключевым зарубежным комплектующим «для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций».

Как сообщалось ранее, разрыв технологической связи с Renault и дефицит компонентов приведут к масштабным проблемам у российского «АвтоВАЗа» и заставят максимально упростить выпускаемые модели. Эксперты предсказывали, что АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили без ABS и других «сервисных» опций, за исключением кондиционера.

Для поддержки отечественного автопрома Минпромторг предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. В проекте указа прописано, что действия «недружественных стран» препятствуют производству современных транспортных средств в России. Из-за этого возникает «прямая угроза» экономической безопасности страны, поскольку из-за нехватки транспорта логистические потоки снизятся.

