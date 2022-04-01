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Лавров назвал справедливой предложенную западным странам схему оплаты за газ

Лавров заявил, что схема оплаты за газ в рублях является приемлемой для западный стран

Фото: пресс-служба МИД РФ

Схема оплаты за газ, предложенная российской стороной западным партнерам, является справедливой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр назвал приемлемыми условия для стран Запада, представленные в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. «Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть схема, которая была предложена [Россией], справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях», — пояснил дипломат.

Ранее Лавров назвал причину перехода к расчетам за газ в рублях. По его словам, такое решение было принято из-за ненадежности западных коллег. Он добавил, что российская сторона не хочет зависеть от системы, хозяева которой могут украсть ее деньги.

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Виктория Кондратьева
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