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В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа

Глава австрийской компании OMV Штерн назвал невозможным отказ от поставок газа из России

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

Австрия сейчас не может отказаться от российского газа, так как страна находится в сложном положении. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн, его цитирует РИА Новости.

По словам Штерна, Австрии придется смириться с огромными последствиями, если будет принято решение перестать закупать газ у России. Он отметил, что другие страны могли бы принять такое решение, но не Австрия, так как у нее нет выхода к морю и доступа к сжиженному газу.

«Любая диверсификация будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру для получения доступа к более дорогому газу. Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно», — объяснил он. Однако Штерн добавил, что платить «Газпрому» за топливо OMV продолжит в евро, а не в рублях, как поручал президент России Владимир Путин.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России. По его словам, санкции против кого-либо имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто их вводит. В то же время канцлер подчеркнул, что это «ужасное чувство» зависеть от российского газа.

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Варвара Кошечкина
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