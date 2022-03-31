Австрия выступила против эмбарго на поставку нефти и газа из России

Канцлер Австрии Нехаммер: Вена выступает против эмбарго на поставки нефти и газа из России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает издание Kronen Zeitung.

По его словам, санкции против кого-либо имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто их вводит. В то же время канцлер подчеркнул, что это «ужасное чувство» зависеть от российского газа. Он также добавил, что сейчас его работа заключается в обеспечении безопасности поставок.

Помимо этого, Нехаммер рассказал, что в настоящее время Австрия ожидает письменных подробностей от российской стороны насчет перехода на оплату в рублях в газовых контрактах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Запада должны открыть рублевые счета в российских банках, чтобы приобрести газ в России. Он пояснил, что с 1 апреля именно с этих счетов будет вестись оплата газа. Глава государства отметил, что такая схема является понятной и прозрачной для контрагентов.

