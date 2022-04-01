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Россиянина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российского вратаря Сергея Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Российский голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Вратарь в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» сделал 37 сейвов и провел третью сухую игру в сезоне. Его команда одержала победу со счетом 4:0.

Второй звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который забросил шайбу и сделал голевую передачу в игре с «Виннипег Джетс» (7:3). Третьей звездой стал форвард «Бостон Брюинс» Марк Маклафлин, забросивший дебютную шайбу в НХЛ в поединке с «Нью-Джерси Дэвилс» (8:1).

Ранее 1 апреля российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд». 35-летний форвард записал на свой счет 78-й победный гол в карьере и повторил рекорд клуба по этому показателю, принадлежавший чеху Яромиру Ягру.

Алексей Гусев
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